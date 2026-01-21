35.7が、新曲「あむりた」を2月11日に配信リリースすることを発表した。公開となった配信ジャケットは、ドット絵で描かれた巻貝が印象的なブルーのアートワークになっている。ジャケット写真さらに、3月に行われる2マンイベント＜35.7 two-man live “houi” ＞のゲストアーティストも解禁された。本企画は、メンバーが自身の音楽活動におけるルーツを辿り、リスペクトしてやまないアーティストを招いて対バン形式で行われる。そん