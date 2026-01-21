◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都競馬場・ダート１８００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）追い切り＝１月２１日、美浦トレセン５か月半ぶりの出走となるペイシャエス（牡７歳、美浦・小西一男厩舎、父エスポワールシチー）が、復帰戦へ向けて順調に仕上がった。最終追い切りは田辺裕信騎手を背にウッドを単走。５ハロン７０秒３―１２秒４を馬なりで駆け抜けた。「今回はこの馬にしては攻め込んだ