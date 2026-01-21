おもかげが、デジタルシングル「五線譜」を2月4日に配信リリースすることを発表した。今作は、日隈貫太（Vo, G）自身が活動の中で何度も直面する孤独や焦り、弱さと向き合いながら「五線譜」を作詞・作曲したという。疾走感溢れるバンドサウンドで、ライブ映えするようなアップテンポナンバーに仕上がっているとのこと。なおおもかげは、3月から各地方で東名阪ツアー、最後には東京・Spotify O-Crestにて初のワンマンライブを予定