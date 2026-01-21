サッカー日本代表ＭＦの中村敬斗（Ｓランス）が、ハイブランドのイベントに出席したショットを公開し、反響を呼んでいる。中村は日本時間２１日、自身のインスタグラムを更新。「Ｌａｓｔｎｉｇｈｔａｔｔｈｅ＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎｆａｓｈｉｏｎｓｈｏｗ＃ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎ」と記し、フランス・パリで開催された高級ブランドのルイ・ヴィトンのイベントに参加したショットをアップした。凱旋門を