今季はフリルやラッフルなど、華やかなディテールがトレンドに。とはいえ、大人が取り入れるなら、できるだけさりげなく効かせるのがおすすめです。そこでおすすめなのが【しまむら】の袖フリルトップス。ほんのり甘めの袖デザインは、いつものコーデにプラスするだけで程よい華やぎを演出できそう。レイヤードやチラ見せで着回しも楽しめる、注目のアイテムです。 モノトーンコーデも袖フリルで一