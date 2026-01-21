昨季、中継ぎで５０試合に登板したＤｅＮＡ・宮城滝太（だいた）投手（２５）が２１日、神奈川・川崎市内の等々力球場で行われたチームの先輩・山崎康晃投手（３３）の自主トレで汗を流した。山崎の自主トレ「チームヤスアキ」に参加するのは２年連続。「準備力、トレーニング量、練習の質だったり、抜け目のない練習を続けてきた。それが自信につながったのかなと思います。経験のあるピッチャーなので、良いところをたくさん