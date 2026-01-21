息子が耳鼻科通いを頑張れたのは、パン屋さんというご褒美があったから。いつものように診察を終えたあと、息子の言葉で、周囲に笑いが広がりました。今でもパン屋さんの前を通るたびに思い出す、筆者の体験談です。 小さなご褒美が支えた耳鼻科通い 息子が4歳の頃、中耳炎と鼻炎の治療で耳鼻科に通う日々が続いていました。耳や鼻に器具を入れられる処置は、小さな子どもにはどうしても怖く、つらいものです。連日の通院に親