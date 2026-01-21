日本国内にとどまらず世界からも大きな注目を集めるアーティストから音楽業界のスペシャリストにいたるまで、様々なゲストをお迎えし最新の音楽シーンをお届けする音楽ラジオ番組interfm「TOKYO MUSIC RADAR」に、ゲスト・ミュージシャンとしてRol3ert（ロバート）が出演を果たした。アーティストとして本格始動してまだ1年というフレッシュな彼だが、2025年4月にリリースされた「HOPE」はJ-WAVE TOKIO HOT 100でTOP20入りを果たし