四大陸選手権フィギュアスケートの四大陸選手権は22日、中国・北京で女子ショートプログラム（SP）が行われる。ミラノ・コルティナ五輪代表に内定している千葉百音（木下グループ）は日本時間16時46分に最終滑走として登場する。第1組の演技は13時58分に開始。千葉と同じくミラノ・コルティナ五輪代表に内定している中井亜美（TOKIOインカラミ）は同16時16分に滑走。青木祐奈（MFアカデミー）も第3組に登場する。（THE ANSWER