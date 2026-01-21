昨季、プロ初勝利を挙げたＤｅＮＡの３年目左腕・武田陸玖（りく）投手（２０）が２１日、神奈川・川崎市内の等々力球場で行われたチームの先輩・山崎康晃投手（３３）との自主トレで汗を流した。今年、「チームヤスアキ」に初参加。「康晃さんもそうですけど、他にも１軍で活躍している選手の方々がいるんで、準備だったり、野球に対する姿勢はすごく勉強になってます」と充実の表情で語った。今オフは体力強化をテーマに、