大相撲1月場所は11日目。木曽郡上松町出身の御嶽海は勝って5勝目を挙げました。西の前頭十四枚目の御嶽海。21日の相手は東の前頭九枚目の豪ノ山でした。御嶽海は立ち上がり低く当たってから追い込み最後は「叩き込み」で勝利。これで5勝6敗としています。22日は東の前頭十三枚目翔猿との一番です。