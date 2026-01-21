1960Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿ÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥­¡¼¥º¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Ä¹Âô½ã¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤ï¡¦¤¸¤å¤ó¡¢ËÜÌ¾Ä¹Âôµ£¡á¤Ê¤¬¤µ¤ï¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬15Æü¡¢Ç¾½Ð·ì¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£84ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£21Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£1941Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÄ¹Âô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë¡Âçºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥­¡¼¥º¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£1966Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Ï¼«¤é¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀ©