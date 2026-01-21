２１日午後７時３５分頃、ＪＲ高円寺駅で人身事故が発生した。この影響で、ＪＲ中央・総武各駅停車は全線で運転を見合わせ、午後８時７分からは三鷹―中野駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午後８時４０分に運転を再開した。