【“ウォーキング”のススメ】ここ数年、今までにないほどの健康ブームというか体調管理や睡眠管理などが巷では盛んに行われるようになりました。それに伴い、各メーカーからさまざまなアイテムが登場しています。とは言え、あまりお金を掛けずに何かできないものか…そう考える人も多いのではないでしょうか？ そこで注目したいのが、最も原始的かつすぐに実践できる、“歩く”ということ。■運動する時間がない！ であれば通勤時