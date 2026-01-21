キム・ヨナさんの最新ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Imagesフィギュア2010年バンクーバー冬季五輪の金メダリスト、キム・ヨナさんが1月21日に自身のインスタグラムを更新。最新のショットに話題が集まっている。【写真】キム・ヨナさんが魅せたシンプルながら洗練された実際の姿をチェック公開された写真では黒のタイトなニットをジーンズに入れ、赤いルージュをひき、好きなブランドの紙袋を手に窓際でほほえんでいる姿