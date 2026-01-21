大みそかにネイリストが殺害された事件で、元交際相手の男が逮捕されました。ストーカー被害を訴えていた被害者と、逮捕された男との関連は？■元交際相手を殺人容疑で逮捕21日、事件が急展開を見せました。茨城県警坂井刑事部長「令和7年12月31日に発生しました殺人事件につきまして、本日、被疑者を殺人罪で通常逮捕いたしました」去年の大みそか。茨城県水戸市で女性が自宅で血を流して倒れているところを夫が発見し、その後