『絶望ライン工独身獄中記』を読む東海道川崎宿から川を渡った向こう岸、六郷大橋の辺りに男の棲み処があった。長屋の店子で唯一の独り者であり、六畳の部屋に薄い布団を敷いて寝起きした。日が昇る前には起き出して、竈に火を入れ飯の支度を始める。女房に先立たれた気の毒な男やもめを演じてはいるが、実のところ結婚というものをした事がない。東北の田舎に年老いた父母を残し、街道沿いで暮らしてもう二十年になる。気が付け