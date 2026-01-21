お笑いコンビ・麒麟の川島明さん（46）が2026年1月21日、飲食店のオーダーシステムについての不満をXに投稿した。同日19時時点で2万5000件以上の「いいね」を集めるなど話題になり、「同感です」「分かる」などの声が相次いだ。注文はスマホ限定「必然的にLINE登録もしてもらうことになりますぜ大将！」川島さんの投稿は、「『うちはスマホでしか注文できませんし、その際は必然的にLINE登録もしてもらうことになりますぜ大将！』