◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル＝１着馬にフェブラリーＳへの優先出走権）追い切り＝１月２１日、栗東トレセン惜敗続きに終止符を打つ。ロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）はＣＷコースを単走。全身に力みがないスムーズな身のこなしで、６ハロン８４秒９―１１秒６で駆け抜けた。四位調教師は「先週びっしりとやっているんで、今日はサラッと。予定通り