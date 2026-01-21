プロゴルファーの“キンクミ”こと金田久美子（３６）が海外でのプライベート姿を披露した。２１日までに自身のインスタグラムを更新し「海外、足出しがち」と題して投稿。「日本じゃよっぽど暑い日じゃなきゃ私服でショートパンツ履きづらいのに、海外だと余裕で履けちゃう、不思議」。開放的な気持ちになるようだ。「私世代のおねぇさん方、共感してくれると思います」と呼びかけ、写真をアップ。ジャージー素材のセットア