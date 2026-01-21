黒でも白でもないときに「グレーが入ると上手くいく」黒を合わせても、白を合わせてもしっくりこない。そんなときに重宝するのが、黒と白の間の色、その両方の色のいいとこどりしたグレー。そんないい意味で主張しない、お堅い印象のグレーの長所が存分に生きるのは「キレイ色」とのコーディネート。デニムをブルーと捉えてファーに近い華やかさがあるシャギーニットはバックオープンデザインで、後ろ姿はセンシュアルなムード。あ