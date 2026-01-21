JR東海は、交通系ICカード「TOICA」の利用エリアを三重県内で拡大すると発表しました。 【写真を見る】交通系ICカード｢TOICA｣ 利用エリア拡大へ 紀勢本線の下庄駅～多気駅 参宮線の外城田駅～鳥羽駅 伊勢鉄道の鈴鹿駅 計19駅 JR東海によりますと、利用が拡大されるのは、紀勢本線の下庄駅から多気駅の間と、参宮線の外城田駅から鳥羽駅の間、それに伊勢鉄道の鈴鹿駅の合わせて19の駅です。これらの駅で