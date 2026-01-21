安倍晋三元首相を銃殺したとして、殺人罪などに問われた山上徹也被告人（45）に対して、奈良地裁（裁判長：田中伸一、裁判官：岡田卓、米田京花）は1月21日、無期懲役の判決を言い渡した。刑の重さが主な争点となった。検察側が無期懲役を求刑したのに対し、弁護人は「重くても懲役20年にとどめるべき」と主張していた。事実上の「終身刑」になりつつあると指摘される「無期懲役」を、裁判員裁判はなぜ選択したのか。弁護士ドット