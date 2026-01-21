◆大相撲▽初場所１１日目（２１日、両国国技館）新大関・安青錦（安治川）が２敗を守った。西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）と呼吸が合わず３回目で立ち、頭で当たってすぐに左差し。左で力強く引きつけたところで、相手が膝から崩れ落ちた。決まり手は下手投げ。「差してからも上体を低くしていけた」と冷静に振り返った。優勝争いでは他２人と並んで先頭を走るが「まだこれから長い。気を引き締めて一日一番いきたい」