オリンピックでの金メダルに向けて弾みを付けました。下高井郡・野沢温泉村出身でスキージャンプの丸山希選手がきのう夜、山形県で行われたワールドカップ第19戦で優勝！今シーズン6勝目を挙げました。地元・長野県で過ごした後迎えたワールドカップスキージャンプ女子の蔵王大会。今シーズンここまで5回優勝し、オリンピック日本代表にも選ばれた野沢温泉村 出身で「北野建設」に所属する27