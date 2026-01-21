三菱自動車工業は、経営基盤の強化を図るため、今年4月1日付で社長を交代する人事を発表しました。社長の交代は5年ぶりです。三菱自動車は、きょう開かれた取締役会で、4月1日付で執行役員の岸浦恵介氏が「代表執行役社長兼COO」になる人事を発表しました。現在の加藤隆雄社長は、会長兼CEO＝最高経営責任者に就任するということです。社長の交代は5年ぶりです。岸浦氏は1993年4月に三菱自動車に入社し、海外拠点や経営企画部門な