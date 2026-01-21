DOMOTOの堂本光一（47）が21日、都内で「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」（2月27日公開）完成披露試写会に登壇した。サラリーマンが異世界で最弱モンスターのスライムに転生し、仲間たちと理想の国を築いていく人気シリーズ。堂本がアニメーション作品の声優を務めるのは約19年ぶり。劇場版作品での声優は初挑戦となった。劇中では、カイエン国の大臣でやがて主人公たちと関わっていく重要人物・ゾドンを演じ