お笑いコンビ、ガンバレルーヤのまひる（32）とよしこ（35）が21日、都内で、「馬取県（まっとりけん）で馬っとるけんメディア発表会」に登壇した。鳥取県では、1月6日に強い地震が発生した。観光・宿泊施設は営業を続けているが、風評被害に悩んでいるという。そこで、鳥と馬の漢字が似ているという発想のもと、実は同県には馬の名所もあることも加えて午（うま）年の今年1年、“馬取県”として魅力をアピールする。コンビの2人は