「F1の技術」を注入した、もうひとつのタイプR「さらなる究極のタイプR」。東京オートサロン2026のホンダブースに置かれた「シビック タイプR HRCコンセプト」をひとことでいえばそうなるでしょう。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「“究極”の4ドアスポーツカー」です！ 画像で見る（37枚）ホンダ市販車の究極の走りを求めた“普通のシビック タイプR”に対して、こちらは究極を超えてさらに高い次元を狙ったものです。