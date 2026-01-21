西武ドラフト2位の岩城颯空投手（22）＝中大＝が21日、埼玉県所沢市の球団施設で行われた新人合同自主トレでブルペン入りした。捕手を立たせた状態で直球を中心に21球。「今日は調子があまり良くなかった」と話したものの、球を受けたチームスタッフは「強くて伸びがあった」と好印象を口にした。最速152キロの本格派左腕は西口文也監督から春季キャンプ（南郷）での1軍スタートを明言され、リリーフでの起用が期待されている