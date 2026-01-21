駐機場で貨物けん引車を運転するミャンマー国籍のテッ・ウェー・フウさん（右）＝21日午後、成田空港空港の駐機場で貨物運搬などの車両を運転する外国人労働者が、一定の要件を満たせば外国免許のまま運転できる運用が国内で初めて成田空港で始まり、スタッフが実際に運転する様子が21日、公開された。母国から日本の免許への外免切り替えに要する時間を短縮し、深刻な人手不足解消を狙う。地上作業を担う日航グループのJALグ