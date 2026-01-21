５人組ダンス＆ボーカルグループ・ＳＴＡＲＧＬＯＷが２１日、東京・台場でデビューシングル「ＳｔａｒＷｉｓｈ」リリース記念イベントを開催。屋外ステージで寒空の下、ぎっしり集まった約５０００人のファンを前に３曲を披露し、堂々のデビューを飾った。待ちわびた日を迎えＫＡＮＯＮは「夢のよう」と感慨。「あんなに必至にデビューに向けて練習して、きょうその夢をかなえてしまったのかという少しな不思議な気持ち」と