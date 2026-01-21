日向坂46の小坂菜緒（23）と藤嶌果歩（19）が21日、都内で「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」（2月27日公開）完成披露試写会に登壇した。サラリーマンが異世界で最弱モンスターのスライムに転生し、仲間たちと理想の国を築いていく人気シリーズ。声優初挑戦となる2人は、巫女（みこ）ユラを追手から守るために奮闘する侍女ミオ役を小坂が、ヨリ役を藤嶌が務めた。かねて同シリーズのファンだった小坂は「お話をい