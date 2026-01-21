【その他の画像・動画等を元記事で観る】バーチャルライバーグループ・にじさんじが7周年を記念し、2025年5月10日から2026年1月18日にわたり開催したライブツアー“にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！”の仙台、名古屋、横浜、神戸、福岡、広島、東京の7公演をBlu-ray化し、2026年4月8日(水)から順次販売されることが発表された。ライブ本編はもちろん、特典映像としてライバーを追いかけ続けるライバーカメラ