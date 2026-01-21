OpenAIの共同創業者兼CEOであるSam Altman(サム・アルトマン)氏とTesla、XなどのCEOを務めるElon Musk(イーロン・マスク)氏が1月21日、X上で互いの製品の安全性を巡って激しい応酬を繰り広げた。.