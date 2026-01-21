タレントの重盛さと美さん（37）が2026年1月17日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つショットを披露した。「夕日が綺麗だった日」重盛さんは、「今年もよろしくお願いします」といい、夕日をバックにしたソロショットを投稿した。「夕日が綺麗だった日」とつづっていた。インスタグラムに投稿された3枚目の写真では、二の腕やデコルテがみえるボーダー柄のトップスと水着を着用。夕日と砂浜らしき場所をバックに