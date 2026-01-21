警報級の大雪 西日本～北日本の広い範囲で 気象庁は21日夕方、大雪に関する情報を発表しました。 日本列島は25日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に今夜から明日22日にかけては、数年に一度クラスの非常に強い寒気が流れ込み、西日本から北日本の広い範囲で大雪となるでしょう。 【】、【】は画像で掲載しています。 ＜今夜から明日にかけての警戒ポイント＞ 平地でも特に警戒が必要なのは、北陸、中