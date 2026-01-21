jo0jiによる初の全国ツアー「jo0ji 1st album tour 2025「あえかなる」」が、1月20日、ファイナルを迎えた。2025年11月に全国6都市を回り、2026年1月17日東京・Zepp Shinjuku、20日大阪・梅田CLUB QUATTROにて追加公演を開催した。ここではZepp Shinjuku公演のオフィシャルレポートをお届けする。なお、5月には東名阪にて初のZeppツアー「jo0ji tour 2026「よあけまえ」」の開催が決定している。現在チケット先行受付中（1月26日23