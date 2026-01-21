鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30〜9:55）。 1月のマンスリーゲストは、フリーアナウンサー、俳優としてドラマやラジオ、舞台出演のほか、執筆業など多彩な表現活動を展開する宇垣美里（うがき・みさと）さんです。1月3日（土）の放送では、自身のキャッチコピーなどについて伺いました。（写真左から）鞘師里保、宇垣美里さん