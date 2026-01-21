秋田朝日放送 強い冬型の気圧配置の影響で、県内は大雪となる所がある見込みです。気象台は２５日ごろにかけて大雪に注意・警戒するよう呼びかけています。 東北地方の上空にはマイナス３９度以下の強い寒気が断続的に流れ込み、県内は大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲がかかり続けた場合は警報級の大雪となる可能性もあります。 21日午後４時時点の積雪は北秋田市阿仁合で１１８センチ、鹿角で１０９センチな