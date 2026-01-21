秋田朝日放送 ２７日公示の衆院選に向けて新党を結成する予定の立憲民主党と公明党が、初めて顔を合わせました。 立憲民主党県連の緑川代表などは、21日午後、公明党県本部を訪問し非公開で話し合いを行いました。公示日まではあと６日。限られた時間の中で政策などについて協議を重ねるということです。 衆院選秋田１区は自民党の冨樫博之さん、国民民主党の木村佐知子さん、共産党の鈴木知さん、中道から立候補予定の早