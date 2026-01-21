強い冬型の気圧配置の影響で県内では21日夜遅くから、北部で警報級の大雪になる恐れがあります。すでに交通機関にも影響が出ています。長野地方気象台によりますと、県内は「21日夜遅く」から「22日の昼前」にかけて、北部の山沿いと中野飯山地域を中心に大雪になるところがあるとみられています。上空の寒気が予想以上に強まった場合などには警報級の大雪になる恐れがあります。22日午後6時までの24時間に降る雪の量は多い所で、