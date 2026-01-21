◇卓球全日本選手権シングルス第2日（2026年1月21日東京体育館）一般男子の部で昨年優勝した松島輝空（18＝木下グループ）は、22日の4回戦からスーパーシードとして登場する。初戦を前に会場内で会見に臨み、今大会への意気込みを語った。昨年は当時17歳8カ月という歴代3位の年少記録で初優勝。18歳になり「去年は確実に優勝できる自信はなかったけど、今年は実力もついて優勝できる力があると思っている。その点で心境は