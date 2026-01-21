女子プロレスのスターダムは21日、後楽園ホールで「スターダム旗揚げ15周年記念シリーズNEWYEARSTARS2026inKORAKUEN」を行った。昨年12月29日の両国国技館大会でプロレス再デビューしたフワちゃんが師匠の葉月とタッグ戦で八神蘭奈、IWGP女子＆STRONG女子2冠王者の朱里と対戦。フワちゃんが八神にエルボーやドロップキックと力強く技を繰り出す。葉月との連係技を見せ、朱里には卍固め、脳天砕きなどの大技で攻めた