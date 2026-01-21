女子プロレスのスターダムは21日、後楽園ホールで「スターダム旗揚げ15周年記念シリーズNEWYEARSTARS2026inKORAKUEN」を行った。試合前に岡田太郎社長がリングであいさつ後、スターライト・キッド（Sキッド）が登場。27日にスタイルブックのPRを行った。そこに上谷が乱入。ドロップキックを見舞う。マイクを持った上谷は「しもべたちよ、久しぶりだな。沙弥様、ちょっと有給休暇飽きちゃったから、次の試合から復帰さ