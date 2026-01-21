労働団体の連合富山はきょう、衆院選に新党の中道改革連合から立候補を予定する現職と国民民主党の新人2人を推薦することを決めました。連合富山が推薦を決めたのは、衆院選富山1区で新党「中道改革連合」から立候補を予定している現職の山登志浩議員と3区から立候補を予定している国民・新人の山本圭太さんで、きょう2人と政策協定書を交わしました。連合富山は、現職・山さんの当選が、最優先目標としています。一方、富山2区で