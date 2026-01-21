こちらは富山市月岡にある住宅団地で長年管理されないまま埋設されている下水管の様子です。県は、この下水管について住民説明会を開くほか、水を止める処置を行うなど対応を急ぐ考えです。県や富山市によりますと、富山市月岡西緑町の10か所で管理されていない下水管が見つかりました。この下水管は、県住宅供給公社が住宅団地の造成にともない埋設しましたが、その後、市に引き継がれず、設置から40年以上経過しているとみられま