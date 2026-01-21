富山1区に無所属・元職の吉田豊史さんが立候補する意向をきょう示しました。吉田豊史さん「富山の代表として仕事をしていくことにおいては十分準備ができている。私の中にそれだけの用意はできています」吉田さんはこれまで衆議院議員を2期務め、前回の衆院選は富山1区に無所属で立候補し落選しました。富山1区にはこのほか、立憲民主党から新党「中道改革連合」に入った現職の山登志浩議員、共産党新人の青山了介さん、参政党新人