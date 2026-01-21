きょう午前、滑川市のアパートで火事がありました。けが人はいませんでした。県内では今年に入って火事が相次いでいて、警察や消防は注意を呼びかけています。警察や消防によりますと、きょう午前10時50分ごろ、滑川市坪川のアパートで「2階の道路側の部屋から煙が見える」と近くを通りかかった人から119番通報がありました。火は3時間50分後に消し止められ、けが人はいませんでした。アパート周辺への延焼はな