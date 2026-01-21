県内は、きょう各地で断続的に雪が降っていて、山間部に先ほど大雪警報が出されました。雪はあすにかけて強まり平野部でも警報級の大雪となるおそれがあります。雪による交通障害を防ぐため、県内の高速道路や国道8号は先ほどから一部で通行止めとなっています。きょうの県内は雪が断続的に降っていて、先ほど大雪警報が山間部の市町村に出されました。また寒さも厳しく、県内10の観測地点すべてで最低気温が氷点下の冬日になり、7